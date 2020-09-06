В Кировской области фотоловушка запечатлела целующихся лосей

В сентябре у лосей повышенный период активности. Фото: vk.com/ohotnadzorkirov

Министерство лесного хозяйства Кировской области опубликовало фотографии сделанные на фотоловушки. В объективы камер попала рысь, которая несет добычу.

В объективы камер попала рысь. Фото: vk.com/ohotnadzorkirov

Через какое-то время в кадре появляются целующиеся лоси. Комментаторы в группе «Охотнадзор Кировской области» подчеркнули, что «после таких снимков всегда хочется поменять ружье на фотоаппарат». В министерстве рассказали, что фотографии сделаны на подкормочном поле в августе 2020 года.

Министерство лесного хозяйства Кировской области опубликовало фотографии сделанные на фотоловушки. Фото: vk.com/ohotnadzorkirov

Отметим, что в сентябре у лосей повышенный период активности. Именно в это время идет так называемый «гон» животных. Лоси очень много перемещаются и соответственно часто пересекают оживленные трассы. Поэтому автолюбителям стоит быть осторожными.

Посмотреть карту с повышенной концентрацией ДТП с дикими животными можно здесь.

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