В Кировской области фотоловушка запечатлела целующихся лосей

В сентябре у лосей повышенный период активности. Фото: vk.com/ohotnadzorkirov
Министерство лесного хозяйства Кировской области опубликовало фотографии сделанные на фотоловушки. В объективы камер попала рысь, которая несет добычу.
В объективы камер попала рысь. Фото: vk.com/ohotnadzorkirov
Через какое-то время в кадре появляются целующиеся лоси. Комментаторы в группе «Охотнадзор Кировской области» подчеркнули, что «после таких снимков всегда хочется поменять ружье на фотоаппарат». В министерстве рассказали, что фотографии сделаны на подкормочном поле в августе 2020 года.
Министерство лесного хозяйства Кировской области опубликовало фотографии сделанные на фотоловушки. Фото: vk.com/ohotnadzorkirov
Отметим, что в сентябре у лосей повышенный период активности. Именно в это время идет так называемый «гон» животных. Лоси очень много перемещаются и соответственно часто пересекают оживленные трассы. Поэтому автолюбителям стоит быть осторожными.
Посмотреть карту с повышенной концентрацией ДТП с дикими животными можно здесь.
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