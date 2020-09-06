В Кирове 7 сентября пройдут плановые отключения электроэнергии

К 20.00 во всех домах должно появиться электричество.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В понедельник в Кирове пройдет плановое отключение электроэнергии. Об этом сообщили в АО «Горэлектросеть».
7 сентября без электричества останутся десятки домов в разных районах города. Свет в квартирах кировчан пропадет на срок от трех до двенадцати часов. Планируется, что к 20.00 во всех домах должно появиться электричество.
График отключения электроэнергии в Кирове:
График отключения электроэнергии в Кирове. Фото: geskirov.ru
Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.
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