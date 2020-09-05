Кировские власти потратят 32 миллиона рублей на новые дорожные знаки

Более девяти тысяч новых дорожных знаков появятся в Кирове до нового года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове собираются установить новые дорожные знаки. Аукцион опубликовали на сайте госзакупок. Согласно приложенным документам, начальная сумма контракта составляет 32,4 миллиона рублей.

Подрядчик, выигравший аукцион, должен будет установить на эту сумму свыше девяти тысяч светоотражающих дорожных знаков. 8140 из них поставят заново, а 1200 нужно для начала демонтировать и взамен них установить новые. Средства на эту цель выделят из муниципального и областного бюджета.

Отмечается также, что заявки на аукцион принимаются до 14 сентября. Сам тендер пройдет 16 сентября. Проделать же всю работу с демонтажом и установкой новых знаков подрядчик обязан до 15 декабря 2020 года.