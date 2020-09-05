К 15 сентября в Кирове завершится подготовка к отопительному сезону

Все мероприятия должны завершиться к этой дате. Фото: admkirov.ru

Киров продолжает готовиться к началу отопительного сезона. Как сообщает горадминистрация со ссылкой на директора «КТК», сейчас все котельные готовы к работе в зимних условиях, кроме располагающейся в Сидоровке. К 15 сентября ее реконструкцию должны завершить.

Также в городе подготовлены к работе 190 из 230 центральных тепловых пунктов. Остальные обещают привести в состояние готовности в течение недели. К 15 сентября все работы должны завершиться. В общем и целом на данный момент паспорта готовности получили 83% соцучреждений, управляющих компаний и предприятий жизнеобеспечения Кирова.

Между тем в 706 домах города все еще нет горячей воды. Исправить это обещают к тому же сроку - 15 сентября. За минувшую неделю, по отчету «КТК», подачу ГВС возобновили в 472 дома.