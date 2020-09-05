Коронавирус в Кирове: в инфекционных стационарах лечатся 1319 пациентов

Каждый день в области заражаются коронавирусом больше 60 человек.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За минувшие сутки в Кировской области еще 63 ее жителя заразились коронавирусом. Выздоровевших меньше - 34 пациента вылечились и выписались накануне из инфекционных больниц.
Таким образом, по состоянию на 5 сентября 2020 года в Кировской области выявили:
- 6974 случая заражения с симптомами болезни;
- 5774 заболевших выздоровели;
- 98 пациентов умерли - по данным федерального оперштаба.
На данный момент в инфекционных стационарах проходят лечение 1319 человек с диагнозом COVID-19. У 1154 из них болезнь протекает с пневмонией. Количество госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии увеличилось до 30 пациентов. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. К аппарату ИВЛ подключены 10 заболевших.