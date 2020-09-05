Почти что лето: погода в Кирове на грядущие выходные

В субботу, 5 сентября, синоптики прогнозируют ясное небо и отсутствие осадков. Фото: pixabay.com

Выходные для кировчан станут теплыми и солнечными. В субботу, 5 сентября, синоптики прогнозируют ясное небо и отсутствие осадков. Температура воздуха будет плавно повышаться в течение дня - от +14 до +18 градусов. Своего пика она достигнет в 15 часов, после чего вновь начнет спадать. Сильного ветра не ожидается.

Воскресенье, 6 сентября, ничем не будет отличаться - разве что потеплением в один градус. Весь день будет светить солнышко. Уже в 9 утра термометры покажут отметку в +15 градусов, а своего пика температура воздуха достигнет в середине дня. Порывы ветра, по данным синоптиков, могут достигать 7 м/с. Осадков также не ожидается.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса gismeteo.ru.

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