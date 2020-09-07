Жительницу села Богородского обманули телефонные мошенники

Телефонные мошенники наживаются, обманывая стариков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительница села Богородского поверила телефонному мошеннику, который называл ее по имени-отчеству и знал номер ее банковской карты.

66-летняя женщина рассказала в полиции, что ей позвонила незнакомка, представившаяся сотрудницей службы безопасности банка. Как всегда, мошенникам нужно выбить «клиента» из колеи, заставить его волноваться, поэтому она сказала пожилой женщине, что кто-то пытается украсть деньги с ее счета (что, в сущности было правдой). Чтобы предотвратить кражу, якобы нужно перевести деньги в страховую ячейку, назвать цифры с оборота карты и код подтверждения операции из СМС-сообщения, что пенсионерка и сделала.Тем самым она подтвердила списание со своего счета 113 тысяч рублей.

Полицейские снова предостерегают кировчан: не надо верить незнакомцам, которые представляются сотрудниками банка и предлагающим что-то там сделать для спасения своих сбережений. Настоящие сотрудники кредитно-финансовых организаций не обзванивают клиентов с требованиями предпринять какие бы то ни было действия.