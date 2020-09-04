Налоговые доходы Кировской области составили 19 млрд рублей

Бюджет региона получил 20,58 млрд. рублей или 58,6% от годового плана.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Региональное министерство финансов опубликовало статистку о поступивших в бюджет Кировской области налоговых и неналоговых платежах.
По состоянию на 1 сентябре 2020 года бюджет региона получил 20,58 млрд. рублей или 58,6% от годового плана.
В структуре собственных доходов налоговые поступления составили 95,5%. Фото: minfin.kirov.ru
Налоговые поступления составили 19,66 млрд. рублей. Из них:
- 7,8 млрд рублей - налог на доходы физических лиц;
- 4 млрд рублей - налог на прибыль;
- 3,8 млрд рублей - доходы от уплаты акцизов;
- 1,8 млрд рублей - налог на имущество организаций;
- 1,6 млрд рублей - доход от организаций с упрощенной системой налогообложения;
- 293 млн- рублей - транспортный налог.
Налоговые поступления в бюджет Кировской области. Фото: minfin.kirov.ru
Неналоговые поступления составили 926 миллионов рублей. Из них большая часть - платежи за использование леса.
Напомним, что с начала текущего года государственный долг Кировской области увеличился на 1 млрд рублей и составил более 25,28 млрд рублей. Это связано с тем, что регион взял краткосрочные кредиты из федерального бюджета. Расходы же на покрытие долга за шесть месяцев составили 292 миллиона рублей или 36,3% годового плана.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635