Налоговые доходы Кировской области составили 19 млрд рублей

Бюджет региона получил 20,58 млрд. рублей или 58,6% от годового плана. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Региональное министерство финансов опубликовало статистку о поступивших в бюджет Кировской области налоговых и неналоговых платежах.

По состоянию на 1 сентябре 2020 года бюджет региона получил 20,58 млрд. рублей или 58,6% от годового плана.

В структуре собственных доходов налоговые поступления составили 95,5%. Фото: minfin.kirov.ru

Налоговые поступления составили 19,66 млрд. рублей. Из них:

- 7,8 млрд рублей - налог на доходы физических лиц;

- 4 млрд рублей - налог на прибыль;

- 3,8 млрд рублей - доходы от уплаты акцизов;

- 1,8 млрд рублей - налог на имущество организаций;

- 1,6 млрд рублей - доход от организаций с упрощенной системой налогообложения;

- 293 млн- рублей - транспортный налог.

Налоговые поступления в бюджет Кировской области. Фото: minfin.kirov.ru

Неналоговые поступления составили 926 миллионов рублей. Из них большая часть - платежи за использование леса.

Напомним, что с начала текущего года государственный долг Кировской области увеличился на 1 млрд рублей и составил более 25,28 млрд рублей. Это связано с тем, что регион взял краткосрочные кредиты из федерального бюджета. Расходы же на покрытие долга за шесть месяцев составили 292 миллиона рублей или 36,3% годового плана.

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