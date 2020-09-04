Мошенники от лица прокуратуры пугают кировчан проверками

Сотрудники якобы органов прокуратуры пугают проверками кировчан, выманивая с них деньги. Фото: прокуратура Кировской области

Кировчан начали массово пугать звонками лже-сотрудники прокуратуры. Неустановленные лица звонят руководителям организации и сообщают о якобы готовящейся в их компании проверке. Об этом сообщает областная прокуратура.

Так, уже несколько жителей региона стали жертвой таких мошенников. Кировчанам звонят неизвестные, представляясь работниками органов прокуратуры разного уровня, и предлагают приобрести для ревизоров подарки - алкоголь, еду, сувениры. Суть такова: анонимные доброжелатели все это приобретают и даже доставляют по месту предполагаемой проверки, а руководителю фирмы нужно лишь перевести за эту услугу деньги.

Сейчас по факту мошенничества проводится проверка, возбуждено уголовное дело. Кировчан призывают быть бдительными.

ВАЖНО

Если вам позвонили такие «работники», необходимо корректно закончить разговор, а после сообщить о нем на «телефон доверия» областной прокуратуры 8-(8332)-38-11-53 либо позвонить в полицию.

Также следует помнить, что основанием для проверки является заявление о нарушениях в организации. Решение о ее проведении принимает прокурор или его заместитель, после чего компанию уведомляют о грядущей ревизии.