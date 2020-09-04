В Кировской области церковного вора задержали по горячим следам

Вор украл из церковной лавки деньги и ценности - всего на 40 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

23 августа в Подосиновское отделение полиции сообщили о краже денег и серебряных изделий из храма, расположенного в поселке Демьяново. Вор, когда служительница лавки ненадолго отошла, проник в церковь через окно колокольни, и украл из лавки деньги и ценности - всего на 40 тысяч рублей.

В преступлении заподозрили недавно сбежавшего заключенного, который сидел за кражи. Его нашли в лесу в 5 км от поселка. Деньги и серебряные крестики, цепочки и образки были при нем. Беглец собирался по лесам уйти в соседнюю Вологодскую область и там затеряться.

Кражу удалось раскрыть по горячим следам благодаря профессиональным действиям полицейских. Оперуполномоченный уголовного розыска младший лейтенант полиции Александр Фалалеев, участковый уполномоченный полиции капитан полиции Ирина Подволоцкая и водитель дежурной части отделения полиции прапорщик полиции Константин Елсаков награждены денежными премиями.