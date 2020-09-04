Для кировских школьников устроили онлайн-встречу с ветераном

Уже почти не осталось вокруг нас ветеранов Великой Отечественной. Фото: admkirov.ru

Уже почти не осталось вокруг нас ветеранов Великой Отечественной. Нынешним школьникам кажется, что она была примерно тогда же, когда и Бородинская битва: живого свидетельства об этой войне им негде услышать.

Поэтому теруправление Ленинского района и региональное отделение Российского движения школьников устроили для учащихся онлайн-встречу с ветераном. Владимир Иванович Созинов родился 8 марта 1926 года в деревне Созиновы Шабалинского района Кировской области. Уже после капитуляции Германии ему еще пришлось повоевать в Японии и Корее. Из самых ярких его воспоминаний - визит в их часть начальника Генерального штаба, Маршала СССР Александра Василевского.

После войны Владимир Иванович женился, с Валентиной Васильевной они прожили вместе уже 67 лет. У них три дочери, четыре внука и три правнука.

В прямом эфире слушали рассказ ветерана более двухсот школьников.