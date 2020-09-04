В ноябре кировчане смогут написать «экодиктант»

Экодиктант пройдет 15-16 ноября в двух форматах — оффлайн и онлайн Фото: Михаил ФРОЛОВ

15 ноября, во Всемирный день вторичной переработки отходов в России пройдет Всероссийский экологический диктант. Участвовать в нем могут все желающие от 12 лет и старше. Победителей ждут ценные призы и почетные грамоты.

Экодиктант пройдет 15-16 ноября в двух форматах - оффлайн и онлайн. Написать диктант онлайн можно будет на портале экодиктант.рус.

Портал начнет работать с 1 октября. Там разместят подробные видеоинструкции, а также материалы по вопросам раздельного сбора и переработки отходов, охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха, пожарной безопасности в лесах, защиты исчезающих видов животных и растений и др. Проверять работы будут ведущие российские эксперты в области экологии.

15-16 ноября каждый участник получит идентификационный номер, по которому можно будет получить результаты на официальном сайте Экодиктанта. Организаторы Экодиктанта - комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» и Общероссийское общественное движение «Ангел-ДетствоХранитель».