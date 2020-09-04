Организаторы подпольного казино в Омутниске предстанут перед судом

В рамках уголовного дела было изъято шесть компьютеров, деньги и записи «черной» бухгалтерии преступной группы. Фото: kirov.sledcom.ru

Семь жителей Кировской области предстанут перед судом за организацию подпольных казино в городе Омутнинске. Игорный бизнес удалось обнаружить сотрудникам УФСБ по Кировской области.

В пресс-службе СК РФ по Кировской области рассказали, что подпольные казино были открыты в апреле 2019 года. Они находились в бывшем кафе, расположенном на автодороге Киров-Омутнинск-Пермь, а также в одном из нежилых помещений города Омутнинска, расположенном по улице 30-летия Победы.

В январе 2020 года силовики «накрыли» игорный бизнес и допросили подозреваемых, а также провели обыски в помещениях. Было изъято шесть компьютеров, деньги и записи «черной» бухгалтерии преступной группы.

Вину в совершении преступления обвиняемые признали частично. Сейчас уголовное дело завершено и передано в суд. Отметим, что организаторам игорного бизнеса может грозить до шести лет лишения свободы.