В Октябрьском районе Кирова пройдут «сплошные проверки»

На заранее выбранных участках будут тормозить все транспортные средства. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове пройдут традиционные «сплошные проверки». Как сообщает областная ГИБДД, на грядущих выходных ловить пьяных водителей будут в Октябрьском районе.

В субботу, 6 сентября, на заранее выбранных участках, как всегда, будут тормозить все транспортные средства. Помимо этих территорий, гаишники будут традиционно проверять въезды и выезды из города, а также пригородные зоны. В помощь им выйдут активисты «Ночного патруля» и представители добровольных народных дружин.

Напоминаем, что за вождение в пьяном виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от полутора до двух лет. Повторная поимка нетрезвого водителя грозит ему уже вполне реальным сроком. Кроме того, Госавтоинспекция сообщает, что в целях предотвращения конфликтов и попыток откупиться от сотрудников ведомства во всех патрульных машинах установлены видеорегистраторы.