Коронавирус в Кирове: более 60 случаев заражения за сутки

Каждый день в области выявляют более полусотни заболевших.
Фото: Иван МАКЕЕВ
За прошедшие сутки еще 65 жителей нашего региона заразились коронавирусом. Выздоровевших меньше вдвое - 29 пациентов выписали накануне из инфекционных госпиталей.
Таким образом, на 4 сентября 2020 года в Кировской области зарегистрировано:
- 6911 случаев заражения;
- 5740 выздоровевших;
- 98 умерших.
Сейчас в инфекционных стационарах области лечится 1251 зараженный коронавирусом. У них болезнь протекает со всеми симптомами, а у 1125 заболевших из этого числа инфекция осложняется пневмонией. 28 пациентов в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены 10 человек.