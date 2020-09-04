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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: более 60 случаев заражения за сутки

Такой показатель держится уже не менее недели
Ангелина Табрисова
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Каждый день в области выявляют более полусотни заболевших.

Каждый день в области выявляют более полусотни заболевших.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки еще 65 жителей нашего региона заразились коронавирусом. Выздоровевших меньше вдвое - 29 пациентов выписали накануне из инфекционных госпиталей.

Таким образом, на 4 сентября 2020 года в Кировской области зарегистрировано:

- 6911 случаев заражения;

- 5740 выздоровевших;

- 98 умерших.

Сейчас в инфекционных стационарах области лечится 1251 зараженный коронавирусом. У них болезнь протекает со всеми симптомами, а у 1125 заболевших из этого числа инфекция осложняется пневмонией. 28 пациентов в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены 10 человек.