В Кирове пропал 81-летний грибник

Приметы пропавшего сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове ищут 81-летнего пенсионера. Сергей Владимирович Мальцев пропал 2 сентября 2020 года. С тех пор информации о его местонахождении нет. Известно, что мужчина отправился в лес, с собой у него было зеленое ведро.

Приметы пропавшего сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Сергею Мальцеву 81 год, рост 172 сантиметра, нормального телосложения, короткие седые волосы, глаза голубые. На момент ухода из дома был одет в камуфляжный костюм, черные галоши и серую кепку.

Из особых примет у пропавшего имеется татуировка на пальцах правой руки: «Сережа». Кроме того, вместе с пенсионером должна быть собака.

Любую информацию о мужчине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.