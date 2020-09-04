Ярче и теплее: погода в Кирове на пятницу, 4 сентября

Осадков и сильного ветра не ожидается. Фото: pixabay.com

В Кирове становится теплее. По прогнозу синоптиков, пятница, 4 сентября, будет солнечным днем. Осадков и сильного ветра не ожидается. Воздух прогреется утром до +16 градусов, днем - до +18. Вечером термометры покажут отметку в +14 градусов. Однако ночью можно будет подмерзнуть - всего до +6 градусов тепла. Напомним, что в ночные и утренние часы 3 и 4 сентября местами по региону может подморозить.

Прогноз составлен с помощью сервиса Яндекс.Погода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте