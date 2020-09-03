Перепись-2021: открыт набор работников

Средняя норма - 550 опрашиваемых на одного переписчика. Фото: admkirov.ru

В апреле будущего года начнется Всероссийская перепись населения – первая перепись цифровой эпохи. Кировской области будут нужны 2 600 переписчиков, их уже начали набирать.

Стать переписчиком может любой гражданин России не моложе 18 лет, не имеющий судимостей и успешно прошедший специальное обучение. Ему понадобятся хорошие коммуникационные навыки, умение расположить к себе собеседника, способность четко задавать вопросы из переписного листа. Кроме того, необходимо владеть на базовом уровне компьютерной грамотностью. Приветствуется опыт участия в предыдущих переписях. Средняя норма - 550 опрашиваемых на одного переписчика, поэтому физические и психологические нагрузки будут высоки. Обучение переписчиков пройдет в начале апреля 2021 года. Их научат, как общаться и задавать вопросы, как вести себя, как отвечать на вопросы жителей - например, зачем нужна перепись и как используются и защищаются полученные персональные данные.

Каждый переписчик будет «вооружен» специальным электронным планшетом, в который нужно вносить полученные данные в режиме реального времени. Кроме того, у каждого переписчика будет удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, и элементы фирменной одежды с символикой Всероссийской переписи населения, - подчеркнули в Кировстате. - Хранить документы и планшет переписчик будет в специальном портфеле-сумке.

База данных потенциальных участников переписной кампании уже формируется. Подать заявку на работу в качестве переписчика можно по адресу: г. Киров, ул. Горбачева, д. 40, по телефону +7(8332) 645-036 или на электронный адрес P43_PereskokovaGV@gks.ru.