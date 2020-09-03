В Кирове только 65% домов готовы к отопительному сезону 2020/21

Не все управляющие компании готовы к отопительному сезону. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Управляющие компании должны подготовить инженерные сети многоквартирных домов к началу отопительного сезона. Для получения паспорта готовности организация должна выполнить ряд обязательных процедур: опрессовку и промывку внутривидовых систем, а также провести их гидравлическую настройку, установку сужающих устройств и другие мероприятия, предусмотренные приказами Минэнерго РФ.

Сейчас в Кирове готовы к отопительному сезону только 65% домов, а до его начала осталось всего две недели. В пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс» сообщили, что этот показатель к началу сентября должен составлять не менее 75%.

Паспорт готовности не получили следующие УК и ТСЖ:

- МУП «ЦКС» г. Кирова;

- ООО «УК Ленинского района»;

- ООО «УК «Дружная»;

- ООО УК «Почин»;

- ООО «УК «Паритет»;

- ООО «Аква-ДСК»;

- ООО УК «Промус»;

-ООО «Лепсе-Уют Плюс»;

- ООО «ИТС Комфорт» и другие компании.

По информации пресс-службы «ЭнергосбыТ Плюс», ни один из домов, который находится в управлении вышеуказанных компаний не готов к отопительному сезону 2020/21. Однако заместитель председателя ОЗС Роман Титов в своем телеграм-канале сообщил, что УК «Паритет» уже получила паспорт готовности по всем домам, а ООО «Аква-ДСК» по 49 из 54 обслуживаемых домов.

Отметим, что одним из обязательных условий для получения паспорта является отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающей компанией.

В «ЭнергосбыТ Плюс» отметили, что среди кировских УК и ТСЖ есть и «отличники». Данные компании получили паспорта готовности к отопительному сезону на все обслуживаемые дома:

- ООО УК «Флагман»;

- ООО «ЖЭУ «Апрель»;

- ООО «ЖКО 1 мая»;

- ООО «Осень»;

- ООО «УК «ПромЖилСервис»;

- ООО «Крона»;

- ООО «Квартал 43»;

- ООО «УК 25-Плюс»;

- ООО «УК города Кирова»;

- ООО «УК Забота»;

- ООО «УК Сфера»;

- ТСЖ Дороничи.

Сейчас подготовка к отопительному сезону находится на личном контроле прокурора области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте