В Кирове только 65% домов готовы к отопительному сезону 2020/21

Не все управляющие компании готовы к отопительному сезону.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Управляющие компании должны подготовить инженерные сети многоквартирных домов к началу отопительного сезона. Для получения паспорта готовности организация должна выполнить ряд обязательных процедур: опрессовку и промывку внутривидовых систем, а также провести их гидравлическую настройку, установку сужающих устройств и другие мероприятия, предусмотренные приказами Минэнерго РФ.
Сейчас в Кирове готовы к отопительному сезону только 65% домов, а до его начала осталось всего две недели. В пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс» сообщили, что этот показатель к началу сентября должен составлять не менее 75%.
Паспорт готовности не получили следующие УК и ТСЖ:
- МУП «ЦКС» г. Кирова;
- ООО «УК Ленинского района»;
- ООО «УК «Дружная»;
- ООО УК «Почин»;
- ООО «УК «Паритет»;
- ООО «Аква-ДСК»;
- ООО УК «Промус»;
-ООО «Лепсе-Уют Плюс»;
- ООО «ИТС Комфорт» и другие компании.
По информации пресс-службы «ЭнергосбыТ Плюс», ни один из домов, который находится в управлении вышеуказанных компаний не готов к отопительному сезону 2020/21. Однако заместитель председателя ОЗС Роман Титов в своем телеграм-канале сообщил, что УК «Паритет» уже получила паспорт готовности по всем домам, а ООО «Аква-ДСК» по 49 из 54 обслуживаемых домов.
Отметим, что одним из обязательных условий для получения паспорта является отсутствие задолженности перед ресурсоснабжающей компанией.
В «ЭнергосбыТ Плюс» отметили, что среди кировских УК и ТСЖ есть и «отличники». Данные компании получили паспорта готовности к отопительному сезону на все обслуживаемые дома:
- ООО УК «Флагман»;
- ООО «ЖЭУ «Апрель»;
- ООО «ЖКО 1 мая»;
- ООО «Осень»;
- ООО «УК «ПромЖилСервис»;
- ООО «Крона»;
- ООО «Квартал 43»;
- ООО «УК 25-Плюс»;
- ООО «УК города Кирова»;
- ООО «УК Забота»;
- ООО «УК Сфера»;
- ТСЖ Дороничи.
Сейчас подготовка к отопительному сезону находится на личном контроле прокурора области.
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