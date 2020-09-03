22-летней кировчанке дали полгода тюрьмы за приобретение наркотиков

Кировчанку взяли под стражу в зале суда. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове осудили 22-летнюю девушку за приобретение и хранение наркотических средств. Об этом сообщает областная прокуратура.

22 мая 2020 года, как установило следствие, некто неизвестный оставил «закладку» с наркотиками у гаража, рядом с домом по улице Менделеева. После того, как девушка забрала оттуда вещество, ее задержали сотрудники полиции. При обыске у кировчанки изъяли пакетик с наркотиками весом не менее 0,37 граммов.

Девушке вменили «приобретение и хранение». Кроме того, отягчающим обстоятельством стала предыдущая судимость за грабеж. В итоге приговором стали полгода колонии общего режима. Девушку взяли под стражу в зале суда.