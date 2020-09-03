Защитник ХК «Родина» Кирилл Бармин завершил профессиональную карьеру

Кирилл Бармин покинул клуб по собственному желанию. Фото: hc-rodina.ru

В составе кировского ХК «Родина» произошли очередные изменения. В пресс-службе клуба сообщили, что защитник Кирилл Бармин завершил профессиональную карьеру. Игрок принял такое решение по семейным обстоятельствам.

- Решение закончить со спортом и поменять род деятельности мне далось с трудом, на протяжении 5 лет я взвешивал все «за» и «против», - рассказал Кирилл Бармин. - Однажды я прочитал фразу: «хоккей без тебя сможет, ты без него нет» - эти слова постоянно помогали мне в те моменты, когда было тяжело, желаю всем, кто выбрал путь хоккеиста, никогда не сдаваться и преодолевать все трудности. Желаю хоккейному клубу «Родина» удачи в предстоящем сезоне, побед и добиваться поставленных целей.

Известно, что контракт с хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Ранее «Комсомолка» писала, что капитан «Родины» Сергей Перминов сообщил о завершении спортивной карьеры. Причиной тому стала травма, которая не позволяет игроку полноценно готовиться к сезону.

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