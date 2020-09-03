В Кирове отмечают День окончания Второй мировой войны

\Начался сбор подписей за присвоение областному центру в 2021 году почетного звания «Город трудовой доблести». Фото: kirovreg.ru

3 сентября в России отмечают день воинской славы - День окончания Второй мировой войны. До 2020 года этот знаменательный для страны день отмечали 2 сентября.

В Кировской области мероприятия начались с благодарственного молебна в Преображенском женском монастыре. Его отслужил митрополит Вятский и Слободской Марк. Вместе с ним почтили павших воинов губернатор Кировской области Игорь Васильев и члены областного правительства. Продолжились памятные мероприятия возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь».

День окончания Второй мировой войны в Кирове станет началом сбора подписей за присвоение областному центру в 2021 году почетного звания «Город трудовой доблести». Подписи начнут собирать на выставке «Эвакуация оборонных предприятий в город Киров в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» в Вятской торгово-промышленной палате. Сбор продлится в Кирове до 29 сентября, а в районах – до конца года.