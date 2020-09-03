В Кирове автомобилист сбил дорожных рабочих

В результате столкновения машина водителя опрокинулась. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове мужчина сбил двух дорожных рабочих и опрокинул автомобиль. Подробности сообщает региональная ГИБДД.

Авария произошла 2 сентября в 12.33. По предварительным данным, 32-летний водитель «Фольксваген Кадди» на 17 км трассы Южный обход сбил двоих мужчин, занимавшихся на этом участке дорожными работами. При этом его машина перевернулась - видимо, в результате попытки уйти от столкновения.

К счастью, травмы не оказались серьезными. Госпитализация рабочим не потребовалась. Состояние водителя не уточняется.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло 11 ДТП, в которых пострадали 16 человек, в том числе двухлетняя девочка.