Житель Малмыжа попытался угнать одну машину и врезался в другую

Хозяин машины оставил ключи в замке зажигания, чем и воспользовался угонщик. Фото: Алексей МАТВЕЕВ

В Малмыже молодой человек попытался угнать чужую машину, но не справился с управлением. Подробности рассказало областное УМВД.

Так, на днях в полицию обратился 66-летний житель Малмыжа: ранним утром его машину попытались угнать. Автомобиль был припаркован у дома с ключами в замке зажигания. Какой-то молодой человек воспользовался этим, залез в легковушку и тронулся. Однако что-то пошло не так, потому как угонщик не справился с управлением. На глазах хозяина машины он врезался в другой автомобиль, стоящий неподалеку, после чего вылез и оперативно сбежал. Но недалеко.

По горячим следам полицейские поймали несостоявшегося Шумахера. Им оказался 29-летний местный житель. На молодого человека завели уголовное дело за «незаконное завладение транспортным средством». Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.