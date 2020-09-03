«Голуби мира» слетятся на набережную Грина в Кирове

Каждый сможет прикрепить бумажного голубя к полотну небесного цвета в память о тех, кто пострадал от рук террористов. Фото: admkirov.ru

В память о самом страшном и бесчеловечном преступлении в послесоветской России – теракте в Беслане – 3 сентября объявлено Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

В этот день в Кирове пройдет акция «Голуби мира». С 17:00 до 20:00 у дома №5 на набережной Грина каждый сможет прикрепить бумажного голубя к полотну небесного цвета в память о тех, кто пострадал от рук террористов. Кроме того, в ходе акции кировчане зажгут «свечи памяти».