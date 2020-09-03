Коронавирус в Кирове: более 1200 пациентов лечатся в инфекционных стационарах

К аппарату ИВЛ подключены девять кировчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки 64 кировчанина заразились коронавирусом. Выписали из инфекционных госпиталей 44 выздоровевших пациента.

По состоянию на 3 сентября 2020 года в Кировской области зарегистрировано:

- 6846 случаев заражения;

- 5711 заболевших выздоровели;

- 98 человек умерли.

Сейчас в инфекционных стационарах лечатся 1254 пациента с коронавирусом. У 1089 из них болезнь осложняется пневмонией. Количество госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии уменьшилось до 22 человек. К аппарату ИВЛ подключены 9 заболевших.