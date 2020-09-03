Экс-гендиректор «КЧУС» предстанет перед судом за невыплаты сотрудникам и налоговикам

Сотрудники компании больше двух месяцев не видели своей зарплаты в полном объеме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В суд отправились 99 томов уголовного дела, заведенного на бывшего гендиректора ОАО «КЧУС». Мужчину обвиняют в невыплате зарплаты и сокрытии денег организации. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

Так, с мая 2017 по апрель 2019 года гендиректор компании регулярно не выплачивал своим работникам зарплату в полной мере - «свыше двух месяцев подряд». В итоге 600 сотрудников остались без положенных денег, а общая сумма задолженности составила более 28 миллионов рублей. Кроме того, с июля по апрель тех же лет он скрывал деньги организации, которые должны были пойти на выплату налогов, сборов и страховых взносов с организации. Всего сэкономить удалось более 161 миллиона рублей.

В ходе расследования следователи и полиция опросили более 600 работников предприятия, провели более 10 судебно-бухгалтерских экспертиз. Имущество бывшего гендиректора арестовали, чтобы погасить причиненный ущерб. Общая стоимость его составила более 50 миллионов рублей.

Объем уголовного дела бывшего гендиректора «КЧУС» составил 99 томов. Сейчас они направлены в суд вместе с обвинительным заключением. За одно только «сокрытие денежных средств» мужчине грозит до семи лет тюрьмы.