На трассе «Вятка» автомобиль инкассаторов столкнулся с микроавтобусом

28-летний водитель Ford Transit столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen Transporter. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 2 сентября, на 139 километре федеральной автодороги «Вятка» произошла серьезная авария. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД. По предварительным данным, 28-летний водитель Ford Transit столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen Transporter. В результате аварии оба водителя и два пассажира микроавтобуса получили травмы. Среди них - 30-летняя девушка и 2-летняя девочка.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП. ГИБДД напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. За рулем водитель должен быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одиннадцать ДТП, в которых шестнадцать человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.