Все так же прохладно и ветрено: погода в Кирове на четверг, 3 сентября

К полудню температура воздуха достигнет своего пика - +15 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода не порадует разнообразием. Четверг, 3 сентября, обещает быть таким же прохладным и ветреным, как и предыдущий день. Утром термометры покажут до +13, а к полудню температура воздуха достигнет своего пика - +15 градусов. Эта отметка продержится до самого вечера, после чего воздух начнет остывать. К 21 часу синоптики обещают до +8 градусов тепла. День будет в большинстве своем солнечным, местами - пасмурным. Синоптики прогнозируют также порывы ветра до 9 м/с. Кроме того, 3 и 4 сентября в ночные и утренние часы по области местами могут быть заморозки на почве.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса gismeteo.ru.

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