В пешеходной зоне по улице Свободы отремонтируют тротуары

Улица идет к Дому ветеранов, которым просто трудно ходить по разрушенной мостовой. Фото: admkirov.ru

Начался ремонт тротуаров по обеим сторонам улицы Свободы от Милицейской улицы до улицы Азина. Улица идет к дому ветеранов (ул. Свободы, 142), которым просто трудно ходить по разрушенной мостовой. Кроме того, в этом микрорайоне рядом располагаются и гимназия, и детский сад.

Протяженность ремонтируемого участка – 323 метра, площадь – 965 кв.м. При ремонте тротуаров будет выполнено устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка толщиной 10 см, покрытие уложат тротуарной плиткой («кирпичик»). Ремонт должны закончить к 1 октября.