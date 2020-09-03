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В пешеходной зоне по улице Свободы отремонтируют тротуары

Работы должны закончить к 1 октября.
Владислав НиколаенкоВладиславНиколаенко
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Улица идет к Дому ветеранов, которым просто трудно ходить по разрушенной мостовой. Фото: admkirov.ru

Улица идет к Дому ветеранов, которым просто трудно ходить по разрушенной мостовой. Фото: admkirov.ru

Начался ремонт тротуаров по обеим сторонам улицы Свободы от Милицейской улицы до улицы Азина. Улица идет к дому ветеранов (ул. Свободы, 142), которым просто трудно ходить по разрушенной мостовой. Кроме того, в этом микрорайоне рядом располагаются и гимназия, и детский сад.

Протяженность ремонтируемого участка – 323 метра, площадь – 965 кв.м. При ремонте тротуаров будет выполнено устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка толщиной 10 см, покрытие уложат тротуарной плиткой («кирпичик»). Ремонт должны закончить к 1 октября.

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