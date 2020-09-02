В Кирове у ж/д вокзала столкнулись грузовик и «пазик»

Есть мнение, что из-за новой разметки большегруз и автобус не поделили дорогу. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове столкнулись большегруз и автобус. По сообщению областной ГИБДД, авария произошла у железнодорожного вокзала сегодня, 2 сентября.

В 12.10 грузовик «ДАФ» под управлением 52-летнего водителя врезался в автобус 53 маршрута, за рулем которого сидел 36-летний мужчина. По предварительным данным, пострадал в аварии только один человек. Им стала 83-летняя пассажирка «пазика».

Сообщение о ДТП появилось и в городских пабликах, в том числе, в «Злом Кировчанине». Комментаторы под постом об аварии практически единодушно заявили: мол, виновата новая разметка, начертили на трассе черт-те что.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и обстоятельства.