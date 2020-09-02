Иней и минус на градуснике: в Кировской области местами пройдут заморозки

Кировчане могут увидеть иней на траве. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Лето действительно кончилось - кировчане могут здорово замерзнуть. А некоторые - даже увидеть местами иней. Информацию передает ГУ МЧС по нашей области.

По данным кировского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 3 на 4 сентября местами по региону ожидаются заморозки. В ночные и утренние часы на почве и растениях может появиться иней. Температура воздуха, по данным ЦГМС, может составить от 0 до -2 градусов.

Правда, такое похолодание будет локальным, а не по всей области. Напомним, согласно долгосрочному прогнозу, сентябрь станет для кировчан теплым и сухим месяцем. Подробности можно прочитать здесь.