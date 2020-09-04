Кировская больница скорой помощи возвращается к нормальной работе

За 3 месяца работы инфекционных отделений от коронавирусной инфекции вылечены 874 пациента Фото: Артем КИЛЬКИН

С началом эпидемии коронавируса больницу скорой помощи перепрофилировали в инфекционный госпиталь для зараженных новой болезнью. Персонал учреждения прошел обучение работе в условиях инфекционного стационара, были куплены средства индивидуальной защиты, установлена дополнительная подводка кислорода, подготовлена внутрибольничная схема маршрутизации пациентов. За 3 месяца работы инфекционных отделений от коронавирусной инфекции вылечены 874 пациента, у 810 из них заболевание протекало с пневмонией, у 62 – с проявлениями ОРВИ.

Сейчас деятельность стационара по основному профилю восстановлена. В его помещениях проведены профилактические мероприятия в соответствии с требованиями методических рекомендаций. Проведена генеральная уборка, заключительная дезинфекция помещений и оборудования стационара. Лабораторный контроль подтвердил качество и эффективность принятых мер.