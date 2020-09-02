В Вятку выпустили мальков стерляди

Каждый малек весит не меньше 3 граммов. Фото: kirovreg.ru

В районе Котельнича в Вятку выпустили 34 427 мальков стерляди. Каждая рыбка весит не меньше 3 граммов. Их вырастили в Пермском крае на предприятии ООО «Добрянский рыбоводный центр». Это уже второй выпуск молоди стерляди в Вятку в 2020 году. В июле в районе города Котельнич выпустили 7041 штуку молоди стерляди.

Это должно хотя бы отчасти восполнить ущерб, который наносят реке люди и предприятия.

Молодь стерляди в Вятку выпустили три организации — ООО «Зуевская механизированная колонна», ООО «Вятское речное пароходство» и Управление по газификации и инженерной инфраструктуре Кировской области.

Выпуск мальков контролировали представители Отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Кировской области Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, регионального министерства охраны окружающей среды, Камско-Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод», а также организаций, которым был предъявлен расчет ущерба.