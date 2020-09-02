Коронавирус в Кирове: 65 человек заболели, 72 выздоровели

За минувшие сутки в области вновь выявили более 60 заболевших коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области выявили 65 случаев заражения коронавирусом. Что радует - выздоровевших больше, чем заболевших. Накануне из инфекционных госпиталей выписали сразу 72 пациента.

Таким образом, по состоянию на 2 сентября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 6782 случая заражения;

- 5667 заболевших выздоровели;

- 98 человек умерли - по данным федерального оперштаба.

Сейчас в инфекционных стационарах лечатся 1212 «коронавирусных» пациентов со всеми симптомами болезни. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 29 человек, их состояние оценивается врачами как тяжелое. К аппарату ИВЛ подключены 15 заболевших.