Коронавирус в Кирове: 65 человек заболели, 72 выздоровели

За минувшие сутки в области вновь выявили более 60 заболевших коронавирусом.
Фото: Иван МАКЕЕВ
За минувшие сутки в Кировской области выявили 65 случаев заражения коронавирусом. Что радует - выздоровевших больше, чем заболевших. Накануне из инфекционных госпиталей выписали сразу 72 пациента.
Таким образом, по состоянию на 2 сентября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:
- 6782 случая заражения;
- 5667 заболевших выздоровели;
- 98 человек умерли - по данным федерального оперштаба.
Сейчас в инфекционных стационарах лечатся 1212 «коронавирусных» пациентов со всеми симптомами болезни. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 29 человек, их состояние оценивается врачами как тяжелое. К аппарату ИВЛ подключены 15 заболевших.