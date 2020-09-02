Полиция Малмыжского района поймала дистанционного мошенника

Не следует переводить деньги незнакомцам, даже не убедившись в наличии товара

В конце декабря 2019 года в ОМВД Малмыжского района обратилась 42-летняя местная жительница. Она рассказала, что ее обманули при покупке трактора в интернете. По словам женщины, продавец запросил предоплату за машину, и она перевела на его счет 50 тысяч рублей. После чего мужчина перестал выходить на связь.

Полицейские задержали мошенника. Им оказался 34-летний житель Нижегородской области. Мужчина признал свою вину.

Полиция напоминает жителям Кировской области о том, что не следует переводить деньги незнакомцам, даже не убедившись в наличии товара.