В Кировской области разыскивают подозреваемого в убийстве

Губин Иван Сергеевич, 1986 г.р. Фото: 43.мвд.рф

По подозрению в убийстве полиция разыскивает Губина Ивана Сергеевича, 1986 года рождения, уроженца поселка Рудничный Верхнекамского района.

Он невысокого роста (165-170 см), худощавый, темноволосый, на пальцах правой руки татуировки в виде перстней. Был одет в синие джинсы, темно-синюю вязаную кофту, на ногах красно-черные кроссовки.

Любую информацию о разыскиваемом можно сообщить по телефонам 589-514, 589-587, 589-227 или 02 (102 с мобильного телефона).