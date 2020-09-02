В четырех магазинах Кирова продавали спиртное в День знаний

Полицейские проверили обращения граждан, которые жаловались на продажу алкоголя. Фото: 43.мвд.рф

В День знаний сотрудники МВД отправились в традиционный рейд по магазинам города Кирова. Полицейские проверили обращения граждан, которые жаловались на продажу алкоголя. Напомним, что законом Кировской области (№ 600-ЗО) установлен запрет на розничную продажу спиртного 1 сентября.

Сотрудники полиции обнаружили, что в четырех магазинах свободно торговали алкоголем. А из незаконного оборота удалось изъять около 20 литров пива.

Сейчас в отношении работников составлены административные материалы. Правонарушителям грозят штрафы от 1,5 до 2 тысяч рублей для граждан, от 3 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и 30 до 40 тысяч для юридических лиц.

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