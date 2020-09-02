С 5 сентября в Кирове ограничат движение по Октябрьскому проспекту

Реконструкция тепловых сетей пройдет на Октябрьском проспекте.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кирове продолжается реконструкция тепловых сетей, которую проводит АО «КТК». В пресс-службе компании сообщили, что в ближайшее время работы пройдут на пересечении улицы Красноармейской и Октябрьского проспекта. Реконструкция пройдет в два этапа:
- С 5 по 9 сентября будет ограничено движение со стороны улицы Красноармейской;
- С 9 по 14 сентября перекроют вторую часть дороги со стороны тепловой камеры на аллее Октябрьского проспекта.
Напомним, что ранее из-за работ «КТК» перекрывали улицу Щорса. Из-за неожиданного закрытия улицы в городе образовался дорожный коллапс. Узнать как это было можно здесь.
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