Возбуждено уголовное дело : в Кирове управляющая компания не платила зарплату своим работникам

Руководство ООО «Доверие» присваивало деньги себе. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Управляющая компания ООО «Доверие» не выплачивала заработную плату своим сотрудникам. Работники не получали честно заработанные с августа 2019 по апрель 2020 года. Долги по зарплате составили более 1 миллиона 170 тысяч рублей. В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что материалы по проверке переданы в СК РФ.

Следствием установлено, что у компании имелась финансовая возможность выплачивать деньги сотрудникам. Сейчас в отношении нескольких руководителей возбуждено уголовное дело ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат). Помимо этого, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, а руководителю организации вынесла представление.

Известно, что сотрудникам компании выплатили часть долгов в размере около 280 тысяч рублей.

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