Солнечно, но прохладно: погода в Кирове на среду, 2 сентября

Можно будет погреться на солнышке, однако температура воздуха не порадует. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Тепло начинает уходить из Кирова. Среда, 2 сентября, станет достаточно прохладным днем. Можно будет погреться на солнышке, однако температура воздуха не порадует. В 9 утра термометры покажут отметку в +12 градусов. Постепенно воздух прогреется, однако +16 градусов станет максимумом. Уже к 18 часам температура упадет до +13, а небо закроют тучи. Кроме того, синоптики обещают порывы ветра до 11 м/с, так что лучше одеться потеплее.

Прогноз погоды подготовлен с помощью сервиса gismeteo.ru.

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