В Кировской области объявлено метеопредупреждение

В Кировской области произошло 15 лесных пожаров общей площадью 15,7 га. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что с 1 по 5 сентября в лесах Кировской области ожидается высокая пожароопасность. В связи с этим МЧС объявило о метеопредупреждении. Информация направлена главам муниципальных образований и спасателям. Усилены специальные восстановительные бригады.

Жителей области просят быть осторожными, за грибами, ягодами или на пикник. Ведь леса горят в основном из-за непотушенных костров, брошенных окурков или детской шалости со спичками.

За первое полугодие текущего года в Кировской области произошло 15 лесных пожаров общей площадью 15,7 га. Причиной возникновения всех лесных пожаров является нарушение правил пожарной безопасности. Сейчас возбуждено четыре уголовных дела по статье 261 УК РФ (Уничтожение или повреждение лесных насаждений ). По остальным случаям проводится административное расследование.

МЧС призывает жителей области сообщать о лесных пожарах по телефону 8-800-100-94-00.

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