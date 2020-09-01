Стартовал пятый Всероссийский фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!»

Фото: pixabay.com

«Комсомолка» совместно с компанией «Росгосстрах» в пятый раз проводит фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!». В прошлом году в соревновании участвовали 1200 работ, а голосовали - десятки тысяч человек.

Принять участие в событии может любой желающий. Для этого нужно прислать снимки своих любимых мест на территории России, указать где и когда они были сделаны, а также, что на них изображено. Кроме того, приветствуется короткий рассказ о том, чем вам запомнилось это место.

Все работы разместят на сайте «Комсомолки». Победитель, выбранный профессиональным жюри, получит сертификат на туристическую поездку по России. Победитель народного голосования, набравший наибольшее число голосов в конкурсе, и 11 финалистов, выбранных профессиональным жюри, получат сувенирную продукцию от «Росгосстраха» и книжные новинки от «КП». Подведение итогов - 8 октября 2020.

ВАЖНО!

На конкурс принимаются снимки в формате jpg или jpeg, размер одного снимка – от 700 Кб до 5 Мб.

Участвуя в событии, вы подтверждаете, что согласны с условиями ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ