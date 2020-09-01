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Двое жителей Кировской области поверили в самую распространенную уловку мошенников

Злоумышленники представлялись сотрудниками службы безопасности банков
Владислав НиколаенкоВладиславНиколаенко
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Самая частая уловка телефонных мошенников дважды сработала на жителях региона

Самая частая уловка телефонных мошенников дважды сработала на жителях региона

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В полицию обратилась 32-летняя жительница Кирова. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности ее банка. Он сообщил женщине, что кто-то пытается похитить деньги с ее счета. Злоумышленник предложил кировчанке перевести средства на резервный счет. Она согласилась, лишившись в итоге 330 тысяч рублей.

Такую же аферу провернули и с 67-летним жителем Кирово-Чепецка. Его лишили 298 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела, личности преступников устанавливаются.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан быть бдительными. Настоящие сотрудники служб безопасности банков не звонят клиентам с просьбами предпринять какие-либо действия для защиты сбережений от несанкционированных операций. Если к вам обращаются с такими предложениями – откажитесь от дальнейшего общения, обратитесь в свой банк.

Криминал