В Котельниче мачтопропиточный завод не платил своим сотрудникам заработную плату

Прокурор внес конкурсному управляющему предприятия представления, а также обратился в суд. Фото: epp.genproc.gov.ru

Сотрудники прокуратуры Кировской области нашли у котельничского завода задолженности по заработной плате на сумму более 4 миллионов 800 тысяч рублей. Долги у предприятия возникли перед 65 работниками еще в период его работы. В настоящее же время ЗАО «Котельничский мачтопропиточный завод» находится в стадии банкротства.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что ведомство внесло конкурсному управляющему предприятия представления, а также обратилось в суд с исковыми заявлениями о взыскании с предприятия-банкрота имеющейся задолженности по заработной плате.

Все исковые требования прокуратуры были удовлетворены. Сейчас задолженность перед работниками завода погашена в полном объеме.

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