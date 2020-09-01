Администрация Кирова велела жителям аварийного дома реконструировать его за свой счет

Исторический дом признали аварийным, и теперь его требуется реконструировать. Фото: cultura.kirovreg.ru

Кировская горадминистрация велела собственникам исторического дома самостоятельно провести его реконструкцию. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии.

Согласно ему, дом по адресу: г. Киров, улица Свободы, 73а, признан аварийным. Теперь в течение полугода собственники жилых помещений в этом доме обязаны реконструировать его самостоятельно. В случае, если хозяева не уложатся в установленный срок, горадминистрация вправе изъять земельный участок, на котором стоит дом, и соответственно каждое жилое помещение. Так гласит статья 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на которую опирается постановление. Иными словами, если жильцы за полгода не отреставрируют дом, их могут просто-напросто выселить.

Напомним, дом №73а по улице Свободы входит в список памятников архитектуры и выявленных объектов культурного наследия. Ранее это здание было служебным корпусом усадьбы С.А. Сунцова.