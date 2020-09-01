В Октябрьском районе Кирова помогли собраться в школу 20 ребятам

1 сентября – это не только белые рубашки и линейка с букетами, это еще и расходы, какие под силу не каждому. Фото: pixabay.com

1 сентября – это не только белые рубашки и линейка с букетами, это еще и расходы, какие, увы, под силу не каждому. В центрах местной активности Октябрьского района г. Кирова провели массовую акцию «Я иду в школу» - для семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. За месяц удалось снарядить в школу 20 детей, собрав им ручки, пеналы, карандаши, тетради, краски, линейки, рюкзаки и другие необходимые для учебы предметы.

Эти наборы торжественно вручил родителям школьников депутат городской думы Алексей Рябов, который регулярно участвует в этой акции.

Он поздравил детей и родителей с началом учебного года, пожелал всем успехов и хороших отметок. Руководитель центра местной активности угостила детей сладкими подарками, а также раздала буклеты о безопасности в интернете и на дороге.