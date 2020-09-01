В Кирове продолжается естественная убыль населения

Увеличение же численности население произошло за счет приезжих. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувший год численность населения Кирова увеличилась на 5 тысяч 103 человека. Такие данные приводит Кировстат, который опубликовал демографические показатели городского округа.

Согласно данным службы, на 1 января 2020 года численность населения составила 543 тысячи 827 человек. Из них городское население составило 518 тысяч 348 жителей, а сельское - 25 тысяч 479 человек.

За 2019 год в Кирове родилось 5 тысяч 313 жителей, а умерло - 6 тысяч 155 человек. Таким образом естественная убыль населения составила 842 человека. По сравнению с 2018 годом общий коэффициент рождаемости уменьшился на 11,7%, а смертности - на 2,6%.

Увеличение численности население произошло за счет миграционных процессов. В 2019 году из Кирова уехало 14 тысяч 135 человек, а вот прибыло 20 тысяч 80 человек.

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