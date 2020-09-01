Тепло и ветрено: погода в Кирове на вторник, 1 сентября

В первой половине дня ожидается сильный, но недолгий ливень, вторая половина должна обойтись без осадков.
Фото: Мария СОЛЕЕВА
Вторник, 1 сентября, для кировчан отметится пасмурной и дождливой погодой. Мощный ливень начнется уже в два часа ночи, правда, продлится он всего час. С пяти до восьми часов утра постоит облачная погода, а после синоптики вновь прогнозируют ливень - к счастью, тоже недолгий. В остальном день обещает быть без осадков. В течение дня воздух прогреется до +22 градусов, и своего пика температура достигнет к полудню. Тепло исчезнет ближе к вечеру, около 21 часа. День будет ветреным - порывы могут достигать 13 м/с. Внимание метеозависимым людям: на вторник обещается низкое атмосферное давление. Советуем воздержаться от физических нагрузок и позаботиться о себе.
Прогноз погоды подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635