В Кировской области возбуждено семь уголовных дел из-за невыплаты заработной платы

Благодаря мерам прокурорского реагирования удалось погасить задолженности по заработной плате на сумму более 142 млн. рублей. Фото: epp.genproc.gov.ru

Главный прокурор Кировской области Андрей Оборок провел совещание по вопросу противодействия нарушениям трудовых прав граждан на своевременную оплату труда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В текущем году прокуратурой Кировской области выявлено более 4,3 тысячи нарушений законов в сфере оплаты труда. В суды направлено более 1,2 тысячи исковых заявлений в защиту нарушенных прав работников. По материалом надзорного органа возбуждено семь уголовных дел.

Сейчас меры прокурорского реагирования приняты в отношении:

- ООО «Полиспен» - долги по заработной плате 6,2 млн. рублей;

- ООО «ФК Бора» - 1,6 млн. рублей;

- ООО «Гидродинамика» - 700 тыс. рублей;

- ООО «Ламель-Пром» - 400 тыс. рублей и других организаций.

Андрей Николаевич рассказал, что на особом контроле находятся вопросы погашения задолженности перед работниками группы предприятий АО «КЧУС». Кроме того, прокурор Кировской области потребовал от подчиненных продолжить осуществлять еженедельный мониторинг ситуации с погашением задолженности по заработной плате на предприятиях региона.

Отметим, что жители Кировской области могут пожаловаться на нарушение трудового законодательства в прокуратуру. Оформить официальное заявление можно на сайте ведомства.

Напомним, что крупная задолженность по заработной платы возникла у ООО «МЦ5 групп». Долги составили почти 20 миллионов рублей, а без честно заработанных средств остались 1103 работника.

В целом, благодаря мерам прокурорского реагирования удалось погасить задолженности по заработной плате на сумму более 142 млн. рублей.

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